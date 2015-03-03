النقض ترفض طعن «الجاسوس النووي» وتأييد سجنه بالمؤبد

قضت محكمة النقض اليوم برئاسة المستشار فتحى جوده برفض طعن في القضية المعروفة إعلامياً بـ “الجاسوس النووي”، المتهم فيها محمد سيد صابر، مهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقاً، وأيدت السجن المؤبد لاتهامه بالتخابر لصالح إسرائيل.

وكانت محكمة النقض ،قد رفضت الطعن المقدم من دفاع المتهم سنة 2009 على حكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ فى نفس القضية، الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2008 بالسجن المؤبد.

ويعد القرار سابقة في القضاء المصري إذ رفضت المحكمة من قبل نظر الطعن، مستندةً إلى المادة 12 من قانون الطوارئ آنذاك التي تنص على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، إلا أنها قررت مراجعة الحكم وإعادة النظر في القضية بعد تقديم دفاع المتهم أدلة جديدة تستوجب النظر في القضية.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد أصدرت حكما في عام 2008 بمعاقبة محمد سيد صابر، بالسجن المؤبد وتغريمه 17 ألف دولار وعزله من وظيفته، لإدانته بالتخابر مع إسرائيل، وإمداد جهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) بمعلومات سرية عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل أنشاص، ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعه إلا أنها قررت إعادة النظر في القضية.