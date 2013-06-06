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وزير الري: خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط

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وزير الري: خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط وزير الري: خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط


> قال محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري إن  المصرية بالتعاون مع منظمة “النيباد” ستقوم بإنشاء خط ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل .
> وأضاف بهاء الدين ـ في تصريحات اليوم الخميس  ـ أنه تم الإعلان رسميا عن تبنى منظمة ”النيباد” للمشروع فى القمة الإفريقية التى عقدت خلال شهر يناير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقيام بدور الريادة فى هذا المشروع.
> وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى مجرى ملاحي وتبنى فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض فى جميع الأحباس بدءا من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر
> المتوسط، فضلا عن أنه من المشروعات التنموية الهامة والتى تعتبر ركيزة للتكامل مع دول الحوض وخطوة فعالة وكبيرة نحو تفعيل آليات التعاون بينها وترجمتها على أرض الواقع.
> وأكد أن المشروع يتضمن مشاركة (9) دول إفريقية هى (مصر وبروندى وإثيوبيا- وكينيا- ورواندا والسودان- وجنوب السودان ؟ وتنزانيا ؟ وأوغندا)، وسيتم الإعلان عن بدء المشروع غدا الجمعة بحضور وزراء دول حوض النيل المشاركة في المشروع بالإضافة إلى مفوضة الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية وأمين عام الكوميسا وعدد كبير من الفنين والمانحين.
> وأوضح أن الهدف من الاحتفال بانطلاق المشروع يأتى في إطارالاعلان الرسمى عن المشروع ومناقشة الموضوعات الفنية، إلى جانب حث الجهات المانحة على تقديم الدعم لهذا المشروع
> الهام، وتسمية أعضاء من الدول المشاركة فى المشروع لعضوية اللجنة الفنية الدائمة المسئولة عن الإشراف على الدراسات ذات الصلة بالمشروع وأنشطة التمويل والتنفيذ >

أ ش أ

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