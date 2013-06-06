وزير الري: خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط



> قال محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري إن الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة “النيباد” ستقوم بإنشاء خط ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل .

> وأضاف بهاء الدين ـ في تصريحات اليوم الخميس ـ أنه تم الإعلان رسميا عن تبنى منظمة ”النيباد” للمشروع فى القمة الإفريقية التى عقدت خلال شهر يناير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقيام مصر بدور الريادة فى هذا المشروع.

> وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحويل مجرى نهر النيل إلى مجرى ملاحي وتبنى فكرة النقل المتكامل الذي يربط دول الحوض فى جميع الأحباس بدءا من بحيرة فيكتوريا وحتى البحر

> المتوسط، فضلا عن أنه من المشروعات التنموية الهامة والتى تعتبر ركيزة للتكامل مع دول الحوض وخطوة فعالة وكبيرة نحو تفعيل آليات التعاون بينها وترجمتها على أرض الواقع.

> وأكد أن المشروع يتضمن مشاركة (9) دول إفريقية هى (مصر وبروندى وإثيوبيا- وكينيا- ورواندا والسودان- وجنوب السودان ؟ وتنزانيا ؟ وأوغندا)، وسيتم الإعلان عن بدء المشروع غدا الجمعة بحضور وزراء دول حوض النيل المشاركة في المشروع بالإضافة إلى مفوضة الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية وأمين عام الكوميسا وعدد كبير من الفنين والمانحين.

> وأوضح أن الهدف من الاحتفال بانطلاق المشروع يأتى في إطارالاعلان الرسمى عن المشروع ومناقشة الموضوعات الفنية، إلى جانب حث الجهات المانحة على تقديم الدعم لهذا المشروع

> الهام، وتسمية أعضاء من الدول المشاركة فى المشروع لعضوية اللجنة الفنية الدائمة المسئولة عن الإشراف على الدراسات ذات الصلة بالمشروع وأنشطة التمويل والتنفيذ >

أ ش أ