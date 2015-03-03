بدء اجتماعات وزراء الخارجية والرى لمصر والسودان وأثيوبيا بالخرطوم

بدأت اليوم الثلاثاء بالعاصمة السودانية (الخرطوم) اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية، لدول حوض النيل الشرقى الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، والتى تهدف إلى مناقشة المسائل العالقة حول مشروع سد النهضة الأثيوبى، فى مساريها السياسى والفنى.

ويأتى الاجتماع الوزارى استكمالا لاجتماع وزراء الخارجية المشترك بين الدول الثلاث والذى عقد فى أديس أبابا أوائل فبراير الماضى، بناء على توجيه من رؤساء الدول الثلاث، لإعداد اتفاق ثلاثى حول سد النهضة الإثيوبى لضمان الاستفادة القصوى من السد، وتقليل الآثار السالبة، وعدم الإضرار بحق دولة على حساب أخرى.

كان قد وصل إلى (الخرطوم) مساء أمس وزيرا الخارجية سامح شكرى، والموارد المائية والرى حسام مغازى، كما وصل وزير الخارجية الأثيوبى تيدروس ادهانوم، للمشاركة فى الاجتماعات الثلاثية بشأن سد النهضة.

يذكر أن سد النهضة الأثيوبى يجرى بناؤه حاليا على شاطئ فرع النيل الأزرق، الذى يمد مصر بنحو 85% من حصتها فى مياه النيل، وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه فى خزان السد مما يلحق أضرارا بالغة بحصة مصر من مياه النيل، وهو ما يجرى التفاوض بشأنه حاليا والاستعانة بالخبراء الدوليين لتقييم الأضرار المائية والبيئية للسد على دولتى المصب "مصر والسودان".

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