القضاء الإدارى يقضى بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت

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سيناريوهات انتخابات البرلمان بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.. فقهاء دستوريون: إعادة القانون إلى الرئيس لصياغة المادة الثالثة وفقا لملاحظات المحكمة.. وإعادة تقسيم دوائر "الفردى"

أصدرت محكمة القضاء الإدارى منذ قليل حكما بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت بانتخابات البرلمان.وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، بقبول وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للنتخابات بدعوة الناخبين للتصويت فى الانتخابات البرلمانية، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.