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القضاء الإدارى يقضى بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت

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القضاء الإدارى يقضى بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت القضاء الإدارى يقضى بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت
أصدرت محكمة القضاء الإدارى منذ قليل حكما بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت بانتخابات البرلمان.

(تحديث)

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، بقبول وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للنتخابات بدعوة الناخبين للتصويت فى الانتخابات البرلمانية، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

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