مدير أمن مطروح: عودة 964 مصريًا من ليبيا خلال 24 ساعة

استقبل منفذ السلوم 964 مصريا عائدين من ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 698 غادروا البلاد بطريقة شرعية و266 بطريقة غير شرعية ليصل إجمالى العائدين من ليبيا طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية إلى 26 ألفًا و864 مصريًا منذ توجيه الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا عقب ذبح 21 مصريا هناك.

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت رصدت وصول المصريين العائدين وعددهم 964 مصريا بينهم 698 وصول شرعى و 266 وصول لمصريين غادروا البلاد بطرق غير شرعية ولا يحملون اوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد .

وأضاف بأنه تم التنبيه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم مع استمرار حالة الاستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ، كما تم التنبيه على جميع الخدمات الأمنية بشدة اليقظة والحيطة والتأهب لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الأحداث مع دقة فحص العائدين جنائيا وسياسيا لمنع دخول المطلوبين أمنيا أو عناصر إرهابية للبلاد.

مدير أمن مطروح: 787 مصريا عادوا من ليبيا خلال 24 ساعة عبر منفذ السلوم

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عبور 342 شاحنة من وإلى ليبيا ووصول 259 جنسية مختلفة

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