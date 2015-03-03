ابنة فاتن حمامة: زوج والدتي وقف بجانبي كثيراً

حلّت ابنة الفنانة القديرة فاتن حمامة، نادية ذو الفقار ضيفة أمس على الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "هنا العاصمة " على شاشة cbc.

وتحدثت نادية عن والدتها قائلةً إنها كانت بالنسبة لها الأم والأخت لأن فارق العمر بينهما كان بسيطاً، مشيرة إلى أنها قضت معظم طفولتها في الستوديوهات مع والدتها، ولفتت إلى أن فيلم "موعد مع السعادة" مهم بالنسبة لها لأنها شاركت وشقيقها طارق فيه مع والدتها،

علماً بأنه لا علاقة لهما بالفن والتمثيل على حد تعبير نادية، كما شاركت في عمل أخر وهو "حكاية ورا كل باب".

وأوضحت نادية أنها جرّبت العمل الفني، لكنها لم تجد نفسها فيه، كما إنها لا تحب الكاميرات أو الأضواء، مشيرةً إلى أنها ظهرت في البرنامج من أجل والدتها فقط، علماً أنها من عائلة فنية بامتياز.

وتحدثت نادية عن زوج والدتها الدكتور محمد عبد الوهاب قائلة إنه بمثابة والدها، مؤكدةً أنه جد لأولادها، مشيرةً إلى أنه وقف إلى جانبها كثيراً، وبأنها تشعر هي أو شقيقها طارق بأنه ليس غريب عنهما.

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