مقتل شخص وإصابة آخر فى خصومة ثأرية بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر إطلاق مجهولين النار عليهم أخذا بالثأر فى المنيا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء محمد صادق الهلباوى إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد وصول كل من قاسم فؤاد 42 سنة جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى بالرأس، وعبد التواب عزمى 30 فلاح مصاب بطلقات نارية بالساعد والفخذ الأيسر وتحويله لمستشفى جامعة أسيوط من ملوى.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء استقلال المجنى عليهما السيارة رقم 1842 ن م ا نقل قيادة المدعو أحمد خليفة 28 سنة سائق وبرفقتهما شخص يدعى "خالد ف" 40 سنة شقيق المجنى عليه الأول وأثناء عبورهم مزلقان الروضة اعترضت طريقهم سيارة ملاكى رقم 5932 غير محدد حروفها ترجل منها 3 ملثمين حاملين أسلحة نارية وأطلقوا صوبهم الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثانى.

وكشفت التحريات عن وجود خصومة ثارية بين عائلة المجنى عليهما عائلة أولاد عراقى وعائلة الحبالية مقيدة برقم 2/2009 مركز ملوى، وقد أسفرت عن مقتل أحد أفراد العائلة الثانية واتهم بقتله المجنى عليه الأول والمحرر عنها المحضر رقم 13107 لسنة 2009 جنايات مركز ملوى وحكم عليه فيها بالسجن 7 سنوات وأفرج عنه منذ حوالى شهر، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وسرعة تحديد وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم والسيارة.