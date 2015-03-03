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"المرور" يضبط 22 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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"المرور" يضبط 22 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة "المرور" يضبط 22 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
تواصل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مصطفى درويش، بالتنسيق مع إدارات المرور بمختلف مديريات الأمن، حملاتها المرورية والانضباطية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصرى، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع، وعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 22336 مخالفة مرورية متنوعة ما بين السير عكس الاتجاه وبدون تراخيص وخطوط سير وبدون لوحات معدنية.

وتواصل الإدارة الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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مصر 365