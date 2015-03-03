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بالصور.. صفحة ليلى علوي على فيسبوك تتحول إلى «+18»

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تحولت الصفحة الشخصية للفنانة ليلى علوي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى صفحة للكبار فقط "+18"، بعد الصورة التي نشرتها اليوم الاثنين، بسبب تعليقات الجمهور التي تضمنت ألفاظًا وصورًا إباحية. وأثارت الصورة التي ظهرت فيها الفنانة الكبيرة مرتدية فستان يبرز أنوثتها، جدلًا واسعًا بين الجمهور، ما بين مؤيد ومعارض لها، الأمر الذي دفع بعض من الشباب، لنشر صور وألفاظ إباحية في التعليقات على الصورة، ما أثار استياء الفنانة الكبيرة.

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