ضبط 1243 مخالفة مرورية.. وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالبحيرة

تبلغ صباح اليوم لمركز شرطة كوم حمادة بحادث تصادم بطريق الطيرية – أبو الخاوى (فردى) دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين للواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة حدوث تصادم بين "السيارة رقم ب ق أ 9254 (نقل) قيادة سعد صابر خليل مرقص "سائق ومقيم شبرا قسم دمنهور والسيارة رقم وهـ 9623 (ملاكى) قيادة هيثم أحمد زكى وكيل النائب العام بنيابة كوم حمادة ومقيم السادات منوفية.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية بخدوش بالرأس وشرخ بالعظمة الذورقية اليمنى، وتم نقله لمستشفى كوم حمادة العام وتلقى الإسعافات اللازمة وغادر المستشفى وكذا إصابة يسرى صابر خليل مرقص ومقيم شبرا قسم دمنهور (مرافق قائد السيارة الأولى) (جرح رضى) وتم نقله لذات المستشفى، وتحرر المحضر 7582/2015 جنح المركز.

من جانبه قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث عن ضبط 21 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية بينها 4 بنادق آلية وخرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، وتم ضبط أحد كوادر الإخوان بكوم حمادة لتحريضه على العنف والتظاهر، كما تم ضبط 67 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1243 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

وفى ذات السياق تمكنت الحملة من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.