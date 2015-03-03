جامعة السادات تفوز بالمركز الثالث فى مهرجان العروض الرياضية بالغردقة

أعلن الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب عن فوز فريق الجامعة بالمركز الثالث للعروض الرياضية للكليات غير المتخصصة بمهرجان العروض الرياضية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالغردقة، خلال الفترة من 1- 4 مارس الجارى بمشاركة 16 جامعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت جامعة مدينة السادات قد شاركت فى المهرجان بعروض رياضية مميزة بفريق مكون من 21 طالبا بإشرف الدكتورة أمل صلاح سرور، كما شارك بالإشراف أحمد حمدى حمزة وأحمد محمد شحاتة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.