جامعة السادات تفوز بالمركز الثالث فى مهرجان العروض الرياضية بالغردقة

أعلن الدكتور عصام الدين متولى نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب عن فوز فريق الجامعة بالمركز الثالث للعروض الرياضية للكليات غير المتخصصة بمهرجان العروض الرياضية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالغردقة، خلال الفترة من 1- 4 مارس الجارى بمشاركة 16 جامعة.

كانت جامعة مدينة السادات قد شاركت فى المهرجان بعروض رياضية مميزة بفريق مكون من 21 طالبا بإشرف الدكتورة أمل صلاح سرور، كما شارك بالإشراف أحمد حمدى حمزة وأحمد محمد شحاتة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.