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وصول 50 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

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وصول 50 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 50 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس
صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ السويس استقبلت اليوم الثلاثاء 50 ألف طن بوتاجاز وبضائع، موضحا أن ميناء الزيتيات استقبل السفينة جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف، فى بيان إعلامى، أن ميناء الأدبية اليوم، استقبل 40 ألف طن حديد وبضائع صب قادما من شرق آسيا، وذلك ضمنت الحركة الملاحية اليومية.

يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة برنسيسة وعلى متنها 414 راكبا منهم 180 معتمرا و4 باصات عمرة و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 49 شاحنة، كما تغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 312 راكبا منهم 180 معتمرا و4 باصات عمرة و39 شاحنة.

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مصر 365

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