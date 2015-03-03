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أليجري غاضب بعد التعادل مع روما

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أليجري غاضب بعد التعادل مع روما أليجري غاضب بعد التعادل مع روما

عبر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن غضبه بعد تعادل فريقه مع روما 1-1 في مباراة الجولة 25 من مسابقة الدوري الإيطالي.

أليجري والذي تقدم فريقه يوفنتوس في النتيجة بحلول الدقيقة 64 بهدف سجله كارلوس تيفيز، أكد عدم رضاه عن أداء البيانكونيري بعد هذا الهدف.. والذي تسبب في إدراك منافسه روما للتعادل رغم خوض الأخير المباراة بعشرة لاعبين منذ هدف اليوفي.

تحدث مدرب ميلان السابق لشبكة (سكاي سبورتس) قائلا: "لعبنا مباراة رائعة حتى الدقيقة 70".

واستدرك "كنت سعيدا حتى هذه اللحظة، لأننا كنا نتسيد المباراة".

وأضاف "ولكن بعد ذلك لم نستمر بنفس المستوى، وقام روما بالضغط علينا، وكان من الممكن أن نخسر المباراة".

وأردف "بعد التعادل، غادرنا الملعب غاضبين جدا.. لأن هذه ثالث مباراة على التوالي لا نفوز فيها بعد تشيزينا وأودينيزي".

وعن هدف تيفيز والذي سجله من ركلة حرة رائعة، أفصح أليجري "لأن بيرلو لم يكن موجودا، تيفيز تدرب على الركلات الحرة طوال الأسبوع".

وفي ظل تصدره للدوري، وفوزه على بروسيا دورتموند الألماني 2-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يستعد يوفنتوس لاستئناف مبارياته في كأس إيطاليا، وذلك باستضافة فريق فيورنتينا مساء الخميس المقبل في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي.

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