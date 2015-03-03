تيفيز: تعلمت تسديد الركلات الحرة من بيرلو

أكد كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس أنه تعلم كيف يسدد الركلات الحرة من زميله بالفريق أندريا بيرلو، وذلك بعد هدفه في مرمى روما بالدوري الإيطالي.

وكان تيفيز قد تقدم ليوفنتوس على مضيفه روما بهدف رائع سجله من ركلة حرة، قبل أن يعدل سيدو كيتا النتيجة لأصحاب الأرض وتنتهي المباراة بالتعادل، ليبقى فارق النقاط التسع في صدارة "الكالتشيو" لصالح البيانكونيري.

عقب المباراة، تحدث اللاعب الدولي الأرجنتيني لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "دائما في التدريبات أتفرج على بيرلو".

واستدرك "أشاهد كيف يقف وكيف يسدد كي أتعلم منه".

وأضاف "بالتأكيد هو الأفضل في العالم".

وكان الهدف الذي سجله "كارليتوس" ضد روما هو رقم 21 له هذا الموسم مع يوفنتوس، إذ خاض 31 مباراة حتى الآن.