مدرب روما: الآن سنفكر فقط في المركز الثاني

أكد رودي جارسيا مدرب روما أن فريقه سيفكر فقط في الاحتفاظ بالمركز الثاني في بطولة الدوري الإيطالي، وذلك عقب تعادله مع متصدر المسابقة نادي يوفنتوس.

وكان روما في أمس الحاجة إلى الفوز لتقليص فارق التسع نقاط مع يوفنتوس، إذ فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتعادل 1-1 مساء الإثنين.

تحدث جارسيا بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "رد فعلنا كان رائعا بعد تأخرنا في النتيجة".

واستدرك "خاصة بعد حالة الطرد التي تعرضنا لها أيضا".

وأضاف "لم نلعب على التعادل، ولكن المباراة كانت تكتيكية جدا، ليس بها الكثير من الفرص".

وأردف "هناك العديد من المباريات متبقية في البطولة، ولكننا سنركز من الآن على الاحتفاظ بالمركز الثاني".

وسيحل روما ضيفا على كييفو يوم الأحد القادم في الجولة 26 من "الكالتشيو"، وبعدها بأربعة أيام سيتجه إلى مدينة فلورانس من أجل خوض ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي أمام فريق فيورنتينا.