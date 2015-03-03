أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' بي بي سي ' و ' سكاي ' تقترحان إقامة مناظرة بين المرشحين لرئاسة فيفا

Google+ Print
' بي بي سي ' و ' سكاي ' تقترحان إقامة مناظرة بين المرشحين لرئاسة فيفا ' بي بي سي ' و ' سكاي ' تقترحان إقامة مناظرة بين المرشحين لرئاسة فيفا

(إفي): اقترحت قناتا "بي بي سي" و"سكاي سبورتس" البريطانيتان إجراء مناظرة بين المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر والبرتغالي لويس فيجو والهولندي مايكل فان برج والأمير الأردني علي بن الحسين.

واقترح رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جريك دايك أن يحتضن ملعب ويمبلي المناظرة بين المرشحين الأربعة للحصول على المنصب الذي يشغله بلاتر منذ 1998.

وقبل المبادرة كل من البرتغالي لويس فيجو والأمير الأردني وفقا لما جاء في بيان صادر عن أصحاب الفكرة حيث اعتبروا أنها ستكون "فرصة ليس لها مثيل بالنسبة للمرشحين لشرح مشروعاتهم والتواصل مباشرة مع الجماهير في كل أنحاء العالم".

ويتزامن الاعلان عن الفكرة مع تقديم رئيس الاتحاد الهولندي مايكل فان براج لحملته لرئاسة (فيفا) التي أعرب فيها عن رفضه للتشكيك الحالي لاداء الاتحاد الدولي.

ومن ضمن مشروعات فان براج اشتراك 40 منتخبا في المونديال في ظل ضمان مشاركة البلد المضيف وحامل اللقب وتعزيز تأهيل اللاعبين والحكام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع