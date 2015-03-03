' بي بي سي ' و ' سكاي ' تقترحان إقامة مناظرة بين المرشحين لرئاسة فيفا

(إفي): اقترحت قناتا "بي بي سي" و"سكاي سبورتس" البريطانيتان إجراء مناظرة بين المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر والبرتغالي لويس فيجو والهولندي مايكل فان برج والأمير الأردني علي بن الحسين.

واقترح رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جريك دايك أن يحتضن ملعب ويمبلي المناظرة بين المرشحين الأربعة للحصول على المنصب الذي يشغله بلاتر منذ 1998.

وقبل المبادرة كل من البرتغالي لويس فيجو والأمير الأردني وفقا لما جاء في بيان صادر عن أصحاب الفكرة حيث اعتبروا أنها ستكون "فرصة ليس لها مثيل بالنسبة للمرشحين لشرح مشروعاتهم والتواصل مباشرة مع الجماهير في كل أنحاء العالم".

ويتزامن الاعلان عن الفكرة مع تقديم رئيس الاتحاد الهولندي مايكل فان براج لحملته لرئاسة (فيفا) التي أعرب فيها عن رفضه للتشكيك الحالي لاداء الاتحاد الدولي.

ومن ضمن مشروعات فان براج اشتراك 40 منتخبا في المونديال في ظل ضمان مشاركة البلد المضيف وحامل اللقب وتعزيز تأهيل اللاعبين والحكام.