كروس: ليس مطلوبا مني الوصول لمنطقة جزاء الخصم مع ريال مدريد

(إفي): تحدث لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الألماني توني كروس عن المركز الذي يشغله في الفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي يختلف عما كان يفعله مع فريقه السابق بايرن ميونيخ ومنتخب الـ"مانشافت"، حيث أشار إلى أن وصوله لمنطقة جزاء الخصم مع الملكي يعد بمثابة "مهمة ثانوية".

وقال كروس في حوار نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "أكثر الأشياء أهمية هو التأقلم مع الفريق، نحن نعتاد على اللعب بثلاثة لاعبين وسط وأنا أتولى دورا يحمل طابعا دفاعيا منذ بداية الموسم وأشعر بالراحة".

وأضاف اللاعب "هذا الأمر بالتأكيد بناء على طلب صريح من المدرب ولكنه يتفق مع نظرتي لكيفية اللعب في هذا المركز، أنا سعيد بسير الأمور معي حتى الآن، لقد أخرت مركزي وليس لدي مشكلة مع هذا".

وأعرب كروس عن قناعته بأهمية المصلحة الجماعية على الفردية مؤكدا أن "الحفاظ على التوازن أمر مهم دائما في ريال مدريد"، بسبب الروح الهجومية للفريق.

وتابع اللاعب "نلعب غالبا بالكثير من المهاجمين، لذا فإن مسألة وصولي لمنطقة جزاء الخصم تعد أمرا ثانويا، أهم شيء بالنسبة لي هو الاهتمام بتدوير الكرة في وسط الملعب وعدم ضياع التمركز أبدا بهذه المنطقة".

وبعد مرور النصف الأول من الموسم لا يزال كروس مندهشا بمردود مستواه في كل مباراة والود الذي يتلقاه في كل انحاء العالم، حيث يعتبر أن هذا الأمر يعد انعكاسا لمدى عظمة ريال مدريد.

وأكمل كروس "هذا الأمر تلحظه في كل التحركات، ترى المشجعين في حالة ثورة، حينما كنا في دبي كان الاعتقاد السائد لدي أن هذا مكان بعيد ولكن حينما وصلنا لهناك لاحظت أن المشجعين هناك ربما يكونون أكثر جنونا من أولئك الإسبان الموجودين في مدريد، الأمور تتحدث عن نفسها، إنه ناد فاز بألقاب عديدة ولديه فريق مكون من لاعبين عظماء على أعلى مستوى، هذا ما يجعل ريال مدريد جذابا بالنسبة لي".

وبخصوص حياته الجديدة في مدريد أشار اللاعب إلى أن التأقلم في البداية كان صعبا نتيجة لوجود الكثير من الاختلافات في "العقلية" عما كانت عليه الحياة في ميونيخ.

وردا على سؤال بخصوص شعور الأبوة أجاب مازحا "هذا أمر يمكنني الفوز بالكرة الذهبية فيه، أعتقد أنني أب جيد، هذا هو أهم شيء".