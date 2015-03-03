رفض استئناف 11 إخوانيا على قرار حبسهم فى أعمال عنف بالسويس

قررت محكمة الاستئناف بالسويس صباح اليوم الثلاثاء، عدم قبول استئناف 11 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على قرار حبسهم، وقررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

كان المتهمون تمكنت قوات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية من ضبطهم خلال شهرى ديسمبر وأكتوبر الماضيين على خلفية مشاركتهم بأحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابى، وصدر قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.

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