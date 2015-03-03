وزير الاستثمار: السعودية أكبر مستثمر عربي وعالمي في مصر

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار “إن المملكة أكبر مستثمر عربي وعالمي في مصر، بما يراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار، فيما المسجل منها في هيئة الاستثمار المصرية قد يكون في حدود 5.5 مليار دولار، لكنها لا تشمل استثمارات من خلال بنك التمويل المصري السعودي، أو المسجلة في هيئة الرقابة المالية تحت قانون 95 لسنة 92، أو المسجلة في قطاع البترول”.

وأضاف سالمان لصحيفة “الاقتصادية” السعودية – على هامش مؤتمر “الاستثمار في مصر والشرق الأوسط ” الذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس في دبي – أن حجم المساعدات التي قدمتها دول السعودية والإمارات والكويت، لمصر خلال الـ18 شهرا الأخيرة، بلغ نحو 23 مليار دولار، 7.5 مليار دولار منها من السعودية، 60 في المائة منهم مواد بترولية، والباقي في شكل منح وودائع لدى البنك المركزي.

وتابع “ان السعودية ليست مجرد دولة مدعوة لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري، بل تشارك في لجنة التنظيم الرئيسية بوزير المالية، مضيفا “السعودية في قلبنا .. شراكة دائمة .. واستثماراتها في مصر مشرفة جدا”.

وتوقع أن يكون للجانب السعودي مساهمة ضخمة جدا في مؤتمر شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، وأن يكون أكبر وفد مشارك في المؤتمر، مشيرا إلى أن صالح كامل بمفرده أرسل وفدا يضم 200 مؤسسة وبالتالي سيكون التمثيل على أعلى مستوى.

ونقلت الصحيفة عن سالمان قوله ، أن 7.5 مليار دولار مساعدات أخرى خلال فترة 18 شهرا، هي لكل من الإمارات والكويت، موزعة بين منتجات بترولية وودائع في البنك المركزي ومنح نقدية وقروض.

وقال إن السعودية والإمارات ليستا فقط مدعوتين لحضور مؤتمر شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، بل مشاركتين في التنظيم، حيث إن اللجنة التنفيذية الرئيسية التي يرأسها إبراهيم محلب رئيس الوزراء تضم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، ومن الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية فيمصر.

وذكر، أنه سيتم توقيع اتفاقيات لمشاريع كبرى من الجانبين السعودي والإماراتي، وأن المستثمرين السعوديين سوف يستهدفون المشاريع العقارية الضخمة المطروحة في امتداد مارينا في الساحل الشمالي، والمولات في موقع فريد جدا في الشيخ زايد لدى السعوديين اهتمام كبير بها، مبينا أن الجانب السعودي مهتم بمشاريع الطاقة والكهرباء والمطروحة في المؤتمر، بعد تحرير القطاع والسماح بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن من بين الاستثمارات السعودية في مصر مشروع سيتي ستارز، ومشروع جولدن كوست في شرم الشيخ وفيه بحيرة تسمى كريستان لاهون دخلت موسوعة جينيس وستكون أكبر بحيرة في العالم، مبينا أنه تم إنفاق 380 مليون دولار على المشروع حتى الآن لكن تكلفته الإجمالية أكثر من ذلك كثيرا ، وما تم إنجازه فقط 10 في المائة من المشروع كونه على 7.5 مليون متر مربع.

وأضاف “ننوي جذب السعوديين للاستثمارات الصناعية، وهم مستثمرون جيدون في قطاع الأسمنت، والزجاج، وآخر مصنع تم بيعه من مجموعة القلعة لمجموعة بن لادن قبل خمس أشهر، دليل على الاهتمام السعودي بالاستثمار في مصر”.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي المصري سيطرح 35 مشروعا ضخما، ويستهدف جذب استثمارات بين 8 و12 مليار دولار، فيما أشاد بشكل خاص بجهود واستثمارات عبدالرحمن الشربتلي وصالح كامل والدكتور عبدالرحمن الزامل، في مصر.

وقال عن الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر وآخرها الخاص بمجموعة شركات كعكي، المملوكة للمستثمر السعودي عبد الإله كعكي،، إنه “واضح جدا الجدية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين”.

ا ش ا