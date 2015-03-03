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إصابة طفل عقب سقوطه من أعلى سلم منزله بمركز طما

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إصابة طفل عقب سقوطه من أعلى سلم منزله بمركز طما إصابة طفل عقب سقوطه من أعلى سلم منزله بمركز طما

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

أصيب طفل بالغ من العمر 5 سنوات عقب سقوطه من أعلى سلم منزلهم بناحية العتامنة بدائرة مركز طما.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة طما ، يفيد بوصول الطفل  محمد صابر عبده 5 سنوات ويقيم بناحية العتامنة – دائرة المركز إلي المستشفي المركزي مصاباً ” باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالبطن واشتباه غيبوبة ” والحالة العامة سيئة وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي  حيث أدعى سقوطه من علو  بالانتقال والفحص وسؤال أحد أهلية المصاب قرر أنه أثناء لهو المذكور أعلي سلم مسكنه أختل توازنه ونفي الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها  وحرر عن ذلك المحضر رقم 2701 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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