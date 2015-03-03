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الفن المصري القديم بنادي التذوق البصري بثقافة الأقصر‎

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الفن المصري القديم بنادي التذوق البصري بثقافة الأقصر‎ الفن المصري القديم بنادي التذوق البصري بثقافة الأقصر‎

أقام نادى التذوق البصرى بقصر ثقافة الأقصر التابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة فضل الله هاشم محارة بعنوان “الفن المصرى القديم” لمدرسة البدادرة للتعليم الأساسى يوم الاثنين 2 مارس 2015.

تناولت المحاضرة شرح القواعد والاساليب التى استخدمها الفنان المصرى لعمل لوحاته ومجسماته بشكل مبسط حتى يتناسب مع المرحلة العمرية للتلاميذ.

قال الدكتور أحمد جمال عيد أن الفن المصرى القديم غنى بالتفاصيل التي تمثل الكتالوج العام الذى يمكن أن نستزيد منه ما نشاء لعمل ما نريد.

قال محمد رجب مدير القصر بأن تعليم الأطفال قواعد الفن المصرى القديم هو النواة الأساسية التى يبدأ منها الطفل صقل موهبته.

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