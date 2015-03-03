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أمن سوهاج ينفذ 37 قرار إداري بالمحافظة

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أمن سوهاج ينفذ 37 قرار إداري بالمحافظة أمن سوهاج ينفذ 37 قرار إداري بالمحافظة

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 37 قرار إداري بدائرة المديرية .

ونفذت قوة مركز شرطة جهية  10 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وقرار وحده محليه وحرر عن ذلك المحضر رقم 502  إداري المركز لسنة 2015 .
> ونفذ مركز شرطة سوهاج  14 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية و3 حالات تعدي علي أملاك الدولة  وحرر عن ذلك المحضرين رقمي 1378 ، 1379 إداري المركز لسنة 2015.

ونفذ مركز شرطة البلينا  7  حالات تعدي علي منافع النيل 2 حالات تعدي علي منافع الري وحرر عن ذلك المحضر رقم 1276 إداري المركز لسنة 2015  وما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة .

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