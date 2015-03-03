أمن سوهاج ينفذ 37 قرار إداري بالمحافظة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 37 قرار إداري بدائرة المديرية .

ونفذت قوة مركز شرطة جهية 10 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وقرار وحده محليه وحرر عن ذلك المحضر رقم 502 إداري المركز لسنة 2015 .

> ونفذ مركز شرطة سوهاج 14 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية و3 حالات تعدي علي أملاك الدولة وحرر عن ذلك المحضرين رقمي 1378 ، 1379 إداري المركز لسنة 2015.

ونفذ مركز شرطة البلينا 7 حالات تعدي علي منافع النيل 2 حالات تعدي علي منافع الري وحرر عن ذلك المحضر رقم 1276 إداري المركز لسنة 2015 وما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة .