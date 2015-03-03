الوادي الجديد تبدأ في استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة بباريس‎

تبدأ الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد خلال شهر أبريل المقبل في تجربة إنارة الشوارع من خلال استخدام الطاقة الشمسية.

وصرح عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد أنه سيتم البدء كتجربة أولي من خلال 20 عمود إنارة بالطاقة الشمسية بالقرية الثالثة لقري درب الأربعين، جنوب المركز ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر ااحتياجا.

وأضاف أنه سيتم تطوير الخدمات بهذه القرية من خلال شبكات مياه شرب نقية ومشروع صرف صحي متكامل ، فضلا عن تركيب محولين كهربيين الأول بقدرة 300 كيلو فولت أمبير، والثاني بقدرة 500 كيلو فولت أمبير.