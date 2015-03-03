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مصرع طفلة غرقًا بطما في سوهاج‎

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مصرع طفلة غرقًا بطما في سوهاج‎ مصرع طفلة غرقًا بطما في سوهاج‎

صورة أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها غرقاً بإحدي ترع قرية الدوير – دائرة مركز طما.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة طما ،بغرق طفلة بترعة بناحية قرية الدوير – دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة.

بالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة ملك حمدي سيد 4 سنوات – وتقيم بذات الناحية أمام مسكنها أختل توازنها وسقطت بالترعة المواجهة للمسكن مما نتج عنه غرقها ووفاتها.

بسؤال والدة المتوفاة المدعوة سهام محمد عبد العزيز 28 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية أيدت ما جاء بالفحص ونفت الشبهة الجنائية، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ” إسفكسيا الغرق ” ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2702 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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