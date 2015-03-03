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بالأسماء .. الفائزون في المسابقة الأدبية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي

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بالأسماء .. الفائزون في المسابقة الأدبية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بالأسماء .. الفائزون في المسابقة الأدبية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي

أعلن إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق عن الأسماء الفائزة في المسابقة الأدبية لعام 2014/2015.

ففي مجال القصة القصيرة فازت ” الرسالة ” لمحمود عبد الستار توفيق بالمركز الأول، بينما جاءت “رحيل ” لجمال فتحي عبد الرحيم بالمركز الثاني.

وجاءت في المركز الأول القصة القصيرة ” وللجمال معان أخري ” لمحمود احمد عاطف . بينما حجب المركز الأول في شعر العامية وجاء في المركز الثاني ” سيرة الجنوب ” لأحمد محمد عبد الوهاب، وحازت ” خرابيش في حب الوطن ” لهاني محمد كمال علي المركز الثالث .

وحجب المركز الأول في شعر الفصحى أيضا، وجاء المركز الثاني “حكاية ستي ” لعرفة محمد احمد وجاء في المركز الثالث ” قصيدة وجوه ” لنها محمد الصغير.

و في مجال الدراسات النقدية حاز علي المركز الثاني محمد سيد عبد المريد ” عن سلوى ورد الغواية.

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