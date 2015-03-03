بالأسماء .. الفائزون في المسابقة الأدبية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي

أعلن إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق عن الأسماء الفائزة في المسابقة الأدبية لعام 2014/2015.

ففي مجال القصة القصيرة فازت ” الرسالة ” لمحمود عبد الستار توفيق بالمركز الأول، بينما جاءت “رحيل ” لجمال فتحي عبد الرحيم بالمركز الثاني.

وجاءت في المركز الأول القصة القصيرة ” وللجمال معان أخري ” لمحمود احمد عاطف . بينما حجب المركز الأول في شعر العامية وجاء في المركز الثاني ” سيرة الجنوب ” لأحمد محمد عبد الوهاب، وحازت ” خرابيش في حب الوطن ” لهاني محمد كمال علي المركز الثالث .

وحجب المركز الأول في شعر الفصحى أيضا، وجاء المركز الثاني “حكاية ستي ” لعرفة محمد احمد وجاء في المركز الثالث ” قصيدة وجوه ” لنها محمد الصغير.

و في مجال الدراسات النقدية حاز علي المركز الثاني محمد سيد عبد المريد ” عن سلوى ورد الغواية.