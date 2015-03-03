مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بأسيوط

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب آخر في حادث تصادم بطريق أسيوط القاهرة بعد تصادم سيارة مع دراجة بخارية.

وتلقى اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة ساحل سليم يفيد بوقوع حادث طريق بين السيارة رقم 59436 نقل أسيوط قيادة محمود . ف . ا سن 28 سائق ومقيم النواورة – مركز البداري و دراجة بخارية يستقلها خفيرين نظاميين من قوة نقطة شرطة العونه – دائرة المركز .

> وأسفر الحادث عن مصرع خفيرين أثناء استقلالهما الدراجة البخارية للخدمة المعينين بها وإصابة سائق السيارة.

وتم التحفظ علي الجثتين بمشرحة مستشفي ساحل سليم المركزي تحت تصرف النيابة.