أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بأسيوط

Google+ Print
مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بأسيوط مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة بخارية بأسيوط

 

مدير أمن أسيوط

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب آخر في حادث تصادم بطريق أسيوط القاهرة بعد تصادم سيارة مع دراجة بخارية.

وتلقى اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة ساحل سليم يفيد بوقوع حادث طريق بين السيارة رقم 59436 نقل أسيوط قيادة محمود . ف . ا سن 28 سائق ومقيم النواورة – مركز البداري و دراجة بخارية يستقلها خفيرين نظاميين من قوة نقطة شرطة العونه – دائرة المركز .
> وأسفر  الحادث  عن مصرع خفيرين أثناء استقلالهما الدراجة البخارية للخدمة المعينين بها وإصابة سائق السيارة.

وتم التحفظ علي الجثتين بمشرحة مستشفي ساحل سليم المركزي تحت تصرف النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا