مهرجان الألعاب الرياضية بكلية التربية بجامعة جنوب الوادى ينهى فاعلياته

نظمت كلية التربية الرياضية أمس، مهرجانًا رياضيًا بمشاركة طلاب الجامعة، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة، والدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق الأنشطة بالجامعة، والدكتور أشرف موسى وكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا المهرجان وتفعيل دور الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة، وقدم الشكر لطلاب كلية التربية الرياضية على جهدهم الكبير منذ بدء العام الدراسى، كما أشاد بدور أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، على تنظيمهم لأكثر من نشاط استفاد منه طلاب الجامعة.

وأضاف الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة استعدت جيدًا لاستمرار تفعيل الأنشطة التى بدأتها الجامعة منذ بدء العام الدراسى، مشيرًا إلى أن الجامعة استعدت لتنفيذ مهرجان كرة السرعة، الذى يقام بالغردقة بمشاركة الجامعات المصرية والعربية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمال عميد كلية التربية الرياضية، أن الكلية ستشهد الأيام المقبلة العديد من الأنشطة المتنوعة فى مختلف الألعاب، واستمرارًا لمجموعة كبيرة من الأنشطة التى تم تنفيذها فى الفصل الدراسى الأول، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ولطلابها .