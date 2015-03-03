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مصدر بالخارجية السعودية ينفى استقالة الأمير سعود الفيصل

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مصدر بالخارجية السعودية ينفى استقالة الأمير سعود الفيصل مصدر بالخارجية السعودية ينفى استقالة الأمير سعود الفيصل
نفى مسئول بوزارة الخارجية أن يكون وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل قد قدم استقالته، وكانت تقارير قد تداولت أمس خبرا عن استقالة الفيصل البالغ من العمر 75 عاما ، والذى أجريت له عملية جراحية فى يناير الماضى .

وأكد مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامه نقلى أن" الأنباء التى ترددت البارحة عن استقالة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من منصبه مجرد إشاعة مثل ما سبقها".

وكتب على صفحته على موقع "تويتر" :"منذ عشر سنوات وأنا أنفى تارة خبر وفاة سعود الفيصل وأخرى خبر استقالته .. لا أصحاب الإشاعات سئموا ولا أنا يئست".

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