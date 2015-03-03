أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الطيران المدني: ارتفاع عدد العائدين من ليبيا إلى 7681 مصريًا أقلتهم 30 رحلة جوية

Google+ Print
الطيران المدني: ارتفاع عدد العائدين من ليبيا إلى 7681 مصريًا أقلتهم 30 رحلة جوية الطيران المدني: ارتفاع عدد العائدين من ليبيا إلى 7681 مصريًا أقلتهم 30 رحلة جوية

مطارالقاهرة الدولى – أرشيفية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 311 مصريًا عائدًا من ليبيا على طائرة للطيران القادمة من مطار جربا التونسي، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي بدأته الشركة لنقل المصريين النازحين من ليبيا عبر منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية.

ذكرت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن عدد المصريين العائدين من ليبيا عبر تونس ارتفع إلى 7681 مصريا نقلتهم 29 رحلة طيران من مطار جربا التونسي، بعد عبورهم من منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية، إضافة لرحلة من مطار “عين أمناس” الجزائري وصلت وعليها 70 مصريًا من ليبيا عبر الحدود الجزائرية الليبية.

وأضاف المصدر يستمر التنسيق على مدار الساعة بين وزارتي الطيران والخارجية لنقل اى مصرى يرغب في العودة إلى بلاده من ليبيا عبر كل من تونس والجزائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب