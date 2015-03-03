الطيران المدني: ارتفاع عدد العائدين من ليبيا إلى 7681 مصريًا أقلتهم 30 رحلة جوية

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 311 مصريًا عائدًا من ليبيا على طائرة مصر للطيران القادمة من مطار جربا التونسي، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي بدأته الشركة لنقل المصريين النازحين من ليبيا عبر منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية.

ذكرت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن عدد المصريين العائدين من ليبيا عبر تونس ارتفع إلى 7681 مصريا نقلتهم 29 رحلة طيران من مطار جربا التونسي، بعد عبورهم من منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية، إضافة لرحلة من مطار “عين أمناس” الجزائري وصلت وعليها 70 مصريًا من ليبيا عبر الحدود الجزائرية الليبية.

وأضاف المصدر يستمر التنسيق على مدار الساعة بين وزارتي الطيران والخارجية لنقل اى مصرى يرغب في العودة إلى بلاده من ليبيا عبر كل من تونس والجزائر.