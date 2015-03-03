ضبط 21 قطعة سلاح و273 طلقة نارية في حملة أمنية بالمنيا

قامت أجهزة الأمن بالمنيا، بشن حملة أمنية للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة وتعميق الشعور بالأمن لدى المواطنين، حيث تم ضبط 21 قطعة سلاح، وعدد من الطلقات النارية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بضبط 21 قطعة سلاح عبارة عن 13 بندقية آلية وخرطوش و4مسدس و7 فرد محلى الصنع و273 طلقة نارية بحوزة 18 شخصًا ، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق.