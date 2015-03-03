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عمال "المقاولات المصرية"وحسن علام يطالبون بتدخل وزير الاستثمار لتعيينهم

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عمال "المقاولات المصرية"وحسن علام يطالبون بتدخل وزير الاستثمار لتعيينهم عمال "المقاولات المصرية"وحسن علام يطالبون بتدخل وزير الاستثمار لتعيينهم
طالب عدد من عمال شركتى مختار إبراهيم "المقاولات المصرية" وحسن علام "النصر العامة للمقاولات" التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بتدخل وزير الاستثمار أشرف سالمان لتعيينهم.

وقال عدد من العمال لـ"اليوم السابع"، إن بعضهم له أكثر من 7 سنوات فى العمل وأغلبهم يعملون بنظام "السراكى" ونظام اليومية ويتم تجاهلهم فى التعيينات.

وكشف العمال أن أغلبهم غير مؤمن عليه ولا يحظون بأية رعاية طبية أسوة بالعمال المتعاقدين والمعينين فى الشركتين خاصة أنهم يعملون فى مجالات حفر ومد مواسير مياه وصرف ومشروعات تحتاج لجهد كبير وفى مختلف المحافظات.

وطالب العمال بتدخل وزير الاستثمار للكشف عن حقيقة تعيين شباب فى الشركات برواتب تصل لـ18 ألف جنيه شهريا وهو راتب يمثل راتب 18 عاملا بالشركات.

كما طالبوا بسرعة إصلاح المعدات المعطلة فى الشركات والاستفادة منها بدلا من تركها حتى يتم تكهينها.

يذكر أن خسائر الشركتين بلغت نحو 900 مليون جنيه.

900 مليون خسائر مختار إبراهيم وحسن علام للمقاولات
>بالمستندات.. مضاعفة رواتب رؤساء الشركات بقطاع الأعمال وتجاهل العاملين رغم الخسائر.. رئيس «القابضة للتشييد والتعمير» يزيد مرتبات رؤساء الشركات من 105 إلى 240 ألف جنيه سنويا خالصة الضرائب بخلاف البدلات
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