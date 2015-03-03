نانسي عجرم تحيي حفلاً في المغرب منتصف شهر آذار

أعلنت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها ستحيي حفلة في 14 مارس (آذار) في مازاغان المغرب.

يذكر أن آخر حفلات نانسي كانت بمناسبة عيد الحب في مدينة سوسة التونسية في فندق " Movenpick Resort & Marine Spa "، حيث استقبلها الجمهور التونسي بحفاوة منقطعة النظير عقب وصولها المطار.

من جهة أخرى، أطلقت نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها "وبكون جايي ودعك" إخراج فادي حداد، فيما حصد الكليب ما يزيد عن 244 ألف مشاهدة خلال ثلاث أيام.

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