أحلام تؤدي شعائر العمرة في مكة المكرمة

زارت الفنانة الإماراتية أحلام مكة المكرمة مع زوجها ومجموعة من أصدقائها، حيث قاموا بتأدية شعائر العمرة.

فنشرت الفنانة عدة صور من أجواء الرحلة على حسابيها في موقعي "فيس بوك" و"تويتر".

ووصفت أحلام الجو بالرائع وسألت الله أن تكون زيارتها مقبولة من خلال تعليق أرفقته مع الصور جاء فيه: "صور‬ من زيارتنا والله الحمد لبيت الله الحرام ‫‏مكة المكرمة‬ البارحة مع زوجي وأصحابي وكانت عمرة رائعة والجو رائع أسال الله القبول وأسال الله أن يكتبها للجميع.

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