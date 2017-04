Leonardo DiCaprio متّهم بالسرقة والاغتصاب!!!

أعلن Leonardo DiCaprio عن مشاركته في فيلم مقتبس عن قصة حقيقية عنوانه The Crowded Room حيث سيؤدي الممثل دور Billy Milligan الذي كان متّهماً بالسرقة والاغتصاب في ولاية Ohio الأميركية في سبعينيات القرن الماضي، حيث تمكّن من إقناع هيئة المحلفين بأنه يعاني من اضطراب عقلي ويتمتّع بـ 24 شخصية مختلفة، فلم يتم إدانته. هذا الفيلم الدرامي مقتبس عن رواية The Minds of Billy Milligan للكاتب Daniel Keyes سيتولّى إنتاجه Leonardo DiCaprio من خلال شركته Appian Way. يذكر أن الفيلم المقبل للممثل هو بعنوان The Revenant للمخرج Alejandro Gonzalez Inarritu الذي فاز هذا العام بثلاث جوائز أوسكار كأفضل فيلم ومخرج وسيناريست عن فيلمه Birdman.