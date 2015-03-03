كريم الأبنودي يدفع ثمن الخلافات بين غادة عبد الرازق وهيفا وهبي

تداولت صباح اليوم أخبار تفيد بانتحار الممثل الطفل كريم الأبنودي الذي سبق ومثّل في فيلم "حلاوة روح" مع الفنانة هيفا وهبي.

"سيدتي نت" اتصلت بخالد شاهين المستشار الإعلامي لكريم، الذي نفى صحة ما أشيع حول انتحار الطفل قائلاً، إن كريم أصيب بأزمة نفسية شديدة ودخل المستشفى على إثرها، بعدما تم استبعاده من مسلسل "الكابوس" لغادة عبد الرازق.

وأضاف خالد أن مخرج مسلسل "كابوس" إسلام خيري سبق واتفق مع كريم على المشاركة في هذا المسلسل، وقام كريم بالتوقيع على عقد المسلسل، بالرغم من أن المقربين منه نصحوه بعدم الموافقة على الشخصية، التي يجسّد من خلالها دور طفل يعمل في مستوعب للقمامة ويقوم بذبح الكلاب والقطط.

من جهته، طالب كريم بدور آخر خوفاً من أن يواجه هجوماً ضده، ليؤكد له المخرج أنه يوجد له دور آخر في المسلسل.

وبعد مرور شهر، تفاجأ كريم ببدء تصوير المسلسل، في وقت كان قد اعتذر كريم عن ثلاث مسلسلات ليشارك في مسلسل "كابوس" مع غادة عبد الرازق، ليعلم فيما بعد أن غادة نفسها هي سبب استبعاده عن المسلسل وقالت: "على جثتي لو عمل كريم معي"، وهو ما يشير إلى أن غادة ترفض العمل مع نفس الطفل الذي سبق وعمل مع هيفا وهبي.

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