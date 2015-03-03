صفات برج الجدي ( مواليد شهر 1 )

من تاريخ : 21 ديسمبر إلي تاريخ : 19 يناير

العنصر : تراب

أسعد أيامه : السبت

اللون المفضل : الرمادي , الأسود والأزرق

اسعد أحجاره الكريمة : الفيروز والعقيق

اسعد أرقامه : 8

خصائصه : واثق , مسئول عن تصرفاته , خلاق , هادئ , متوقع , متسلط

صفات عامة لبرج الجدي

صامت بفضول , قادر علي الوصول , يقف في الظل ويقطف الضوء

جدي وحازم والأكثر واقعية بين الأبراج الترابية

الجدي مؤمن بالمثابرة والجهد للوصول إلي عمل ناجح , وقادر علي تدبير أموره من ألف باب وباب يهتم بجوهر الأمور ويترك لغيره متعة التسلية بالقشور

الجدي متعلق بالمبادئ وينظر إلي من سبقه من الناجحين نظرة مليئة بالتقدير , طامعا بالوصول إلي درجة أهم

قد يتهم البعض مواليد الجدي بالرجعية وعدم القدرة علي مواكبة تطورات الحياة , قد يكونون محقين إنما بنسبة معينة , إذ إن الجدي الواقعي يرد علي هذه التهمة بإظهار تفوقه في معرفة كل جديد , إنما المعرفة شيء والقناعة شي أخر ومن الصعب جدا علي مواليد الجدي إن يحيدوا عن قناعتهم

مولود الجدي لا يهتم للثرثارات وللكلام الفارغ بل علي العكس يدير إذنه الصماء ويقوم بكل ما يرغب راسما لنفسه حدودا , فالجدي لا يقر بمبادئ وضعها الغير بقدر ما يقر بما أملاه عليه تفكيره وضميره

الجدي خير مساعد لأصدقائه , فإذا طلبت منه مساعدة , حاول بكل إمكاناته لإرضاء صديقه ولإرضاء نفسه كواحد يملك أسلوبا ناجحا ومفيدا في تحقيق المساعدات

اجتماعيا قد ترى الجدي صامتا أو قليل الكلام , لا تظن انه غير مشارك إلا انه يتقن فن الإصغاء أكثر من فن الكلام , أما إذا بادر إلي الكلام قد يغرقك في بحر من التساؤلات عن حقيقة هذا المولود

واللافت للنظر أنهم غير حشريين ومتطفلين علي أمور الغير , لهم أصدقاء معدودون وعلاقاتهم بالأقارب إجمالا غير جيدة

الجدي والمال حبيبان , عاشقان لبعضهما البعض , فالجدي يسعي للحصول علي المال والمال يسعي إليه بمعني إن هذا المولود محظوظ وتتكرر الفرص الثمينة في حياته

الجدي قليلا ما يصاب بمرض والجدي يخاف المرض وخوفه هذا قد ينعكس عليه , فيخلف عنده اضطرابات صحية خصوصا في المعدة والكلية والصداع

في الحب أيضا , ينظر الجدي إلي مصلحته , إلا إذا أحب في سن مبكرة فتكون العاطفة قد تغلبت علي الوعي عنده , يختار بهدوء بدون فوضي

في علاقته يحاول التقاط نقاط ضعف الأخر ليستطيع التحكم بعلاقته وهو ناجح في ذلك , وفي المقابل فالجدي عاطفي إلا إن شعوره يبقي بمعظمه له وحده , وهو قد يعبر عنه عمليا أكثر منه رومانسيا

لا تعتقد إن هذه الجدية تؤدي إلي بعض جفاف إنما إلي عواطف مدروسة ومتناسقة , إن نحب بطرقة مدروسة لضمان غد , أفضل مرات من حب رومانسي قد يصطدم بالواقع غدا





الرجل الجدي

جدية , واقعية , برودة مصطنعة قليلا , وتصميم علي الوصول إلي الهدف

الرجل الجدي يتحكم بعواطفه , يدرس مواقفه , يتعمق وببط يتخذ قراراته , عنده أنانية فهو مهتم لأموره , دقيق في حياته , فوقت الطعام للطعام ووقت النوم للنوم , متعلق بالمبادئ بشكل قد يغيظ المحيطين به خصوصا حبيبته التي يغيظها دائما , لا يمكن لامرأة الجدي الوقوف بجانبه بل في ظله

بيتوتي جدا وسخي فهو لا يمكنه الدخول إلي البيت إلا وفي يده شي ما

لا تغريه المظاهر بل يسعي إلي سبر الأغوار , إلي الغرق في عوالم الآخرين لمعرفة حقيقتهم لأنه شكوك بطبعه

الأولوية في حياة الرجل الجدي لمصالحه الشخصية , فالمصلحة عنده تطغي علي كل الأمور , وإذا أراد الفوز في أمر معين فانه سيقطفه من دون شك يساعده علي ذلك صبره وعناده

العواطف عنده مهمة ولكن تأتي في الدرجة الثانية , فالعمل عنده أهم ومتى استقر فيه التفت إلي غيره من الأمور

الرجل الجدي لا يحب المجتمعات الكبيرة بل يختار أصدقاء يشبهونه , وصديق ينسجم معه ومع أفكاره أفضل عنده من ألف جليس لا يتفق معهم إلا علي العناوين العريضة

يحب المطالعة كثيرا ويمرن ذاكرته علي حفظ المعلومات إنما يفتقر للباقة في الحديث

يكتنف شخصية رجل الجدي بعض الغموض كان تجده في السهرة جالسا إمام الشاشة الصغيرة غير مهتم بما يرى , وغير آبه بما يدور حوله وكأنه وحده

هذا يعود إلي حاجته للتفكير وللتدقيق بأموره وهو قادر علي الانعزال حتى ولو كان وسط زحمة كبيرة

الجدي عاطفي ومحب بتأن وتروي , وحتى لو انجرف في الحب فانه يعود إلي ذلته ويخذ القرار المناسب والمنسجم مع قدراته يهتم لمشاعر حبيبته دون إن يدعها تدرك ذلك , مع انه متى أحب احترق بنار الحب وذاب جليد عواطفه , العاشقة لرجل الجدي عليها أن تمنحه جوا مغايرا لأجواء العمل , بمعني إن تخلق له حدثا يوقظ فيه الرومانسية المحبوسة داخله والخائفة من الضوء والنور

رجل برج الجدي لحظة يقرر الزواج فانه يفتش عن توازن بين عاطفته ومصلحته وهذا يعني زواج ناجح

الجدي الزوج يفيض حبا , وزوج يتحمل مسؤوليته بجدارة , كريم , زوجته ملكة قلبه وبيته , ولكن يسعي دائما علي التأكيد انه صاحب القرار , قد يزعجها قلة الرومانسية ويفرحها قبوله بتحمل المسؤليات

ومعظم رجال هذا البرج يتزوجون في سن متأخرة ومن هنا يكون زواجهم ناجحا بنسبة كبيرة

علاقته مع أولاده فيها الكثير من الرقة أحيانا والكثير من الفظاظة أحيانا أخري , إنما يكون محبوبا من أولاده





المرأة الجدي

قد تتعرف إلي حلوة تفيض أنوثة من برج الجدي وقد تتعرف إلي امرأة جدية , عواطفها ثلج ونظراتها ثابتة من برج الجدي من هنا دراسة شخصية هذه المولودة بصورة محددة صعبة بعض الشيء

من المتفق عليه إن هذه المولودة واقعية ترفض تصديق أحلامها الوردية أو إلباس واقعها حلة قد تساعدها علي النظر إليه نظرة تفاؤل

اللافت عندها إقرارها بالواقع , إلا أنها أكثر النساء عنادا

العمل عندها حاجة إلي المادة وإلا لكانت استغنت عنه وارتسمت علي شفتيها ابتسامة صادقة

لها ذاكرة قوية , تحفظ كثيرا , اللهم ما ياستهوي ذاكرتها لحفظه وإلا أغرقته في بحر النسيان غير آسفة أو نادمة

هناك نوع من نساء الجدي المتعلمات , فمعظم المولودات في هذا البرج يسعيان إلي درجة من التحصيل العلمي إلا إذا جرفتهم ملذات الحياة في سن مبكرة

إجمالا المرأة المتعلمة وهي تشكل النسبة الكبرى تكون دبلوماسية وجادة ومسئولة ومرتبطة بأسرتها

صاحبة ذوق رفيع تعرف كيف تختار ثيابها وذوقها المميز قد يفتح لها باب الاستعانة بها من قبل آخرين لمشاركتهم مشترياتها من حلي وثياب وأثاث

تهتم بتفاصيل الأشياء وهذا ما يكسبها شفافية , تهتم بالعطر , بالتسريحة , بطريقة المشي , بالنظرات , بانتقاء الكلمات والمرأة الجدي إذا لم تستطع فرض حبها علي شخص معين فإنها ولا شك ستفرض إعجابا وإذا شعرت بالضعف تحولت إلي ضعيفة لتتمكن من كسب عواطفك فتثبت لك إن من الضعف قوة

تحب الاهتمام بشؤون الآخرين , بتنظيم أمورهم , وإدارة إعمالهم أكثر مما تهتم بشؤونها أو بأمور البيت , فهي تهوي الخارج , تهوي الضوء ويبهرها نور الشمس

مغامرة في العاطفة لنما الحب عندها هو لقاء الرجل الذي يستطيع إن يمنحها شعورا بالأمان والراحة , وإذا استطاع إن يلعب دور الحبيب والأب في إن واحد كسب ودها أكثر

متقلبة في أحاسيسها إجمالا , ولا تحقق الاستقرار في عواطفها إلا في سن متأخرة بعد إن تكون اختبرت أحاسيسها

طيبة في تعاملها مع زوجها وصادقة في نقل انطباعاتها , تخاف الانكسار مع أنها تحب إن يكون زوجها صاحب القرار قادرة علي تحمل المصاعب ولكن لفترة وإلا فقدت أعصابها

لا تفرط في تدليل أطفالها وتترك لهم مسافة للتصرف باستقلالية لتكوين شخصية مميزة غير راضخة



علاقة الرجل الجدي مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل الجدي والمرأة الحمل

هل يمكن لامرأة انفعالية ورومانسية الارتباط مع رجل لا يتقن فن المغازلة ومصلحته فوق كل اعتبار ؟ ولكن أتصدق إن نسبة غير قليلة من مواليد الجدي ارتبطت مع نساء من الحمل هذا هو الحب بكل إسراره

الرجل الجدي والمرأة الثور

علاقة واضحة , الجدي يختصر مع المرأة الثور كل الكلام بكلمة أو اثنين واضحتين ترضى يهما هذه المرأة العاشقة لرجل يجمع إلي الحضور القوة , فتشعر هي بأنوثتها أكثر

الرجل الجدي والمرأة الجوزاء

يجذبها في البداية إنما برودته تزعجها , في الأمور المالية يتفقان علي وجوب الحرص وعدم الإنفاق العشوائي , أما في الحب فهي علنية وهو كتوم

الرجل الجدي والمرأة السرطان

عالمان بعيدان واقعية وكلام قليل مع رومانسية وحب مثير , الأفضل إن لا تكون علاقة من إن تكون وتصل إلي جدار مسدود قد يقف كل منهما أمامه حائرا

الرجل الجدي والمرأة الأسد

بالرغم من الاختلاف فأنهما قادران علي الالتقاء , فهو ساع إلي مركز مادي مرموق وهي عاشقة للرفاهية إذا عرفا كيف يلتقيان

الرجل الجدي والمرأة العذراء

بهدوء وبعيدا عن حماسة عالم الحب ينجذبان إلي بعضهما فهي حريصة علي خلق جو هادئ وهو حريص علي سلام منزلي , حرص يؤدي إلي علاقة متوازنة

الرجل الجدي والمرأة الميزان

الرجل الجدي المتحفظ لن يثير المرأة الميزان المشتعلة العواطف , قد تنجذب إليه في بادي الأمر لكن هذا لن يطول فالاثنان يفترقان متفقين

الرجل الجدي والمرأة العقرب

إذا اختار هذا الرجل امرأة خلوقة تتحمل معه المتاعب يكون قد اختار المرأة العقرب , أما إذا أراد إثبات قدراته علي حساب قدراتها فهو مخطئ بالليونة يغلبها وبالتحدي يخسرها

الرجل الجدي والمرأة القوس

علاقة صداقة لنما علاقة حب فهذا مستبعد , المرأة القوس نارية حريصة والجدي هادي رزين وغير واضح , أنانيته تزعج مثاليتها وشتان ما بين الأنانية والمثالية

الرجل الجدي والمرأة الجدي

علاقة جدية بعيدة عن الانفعال , يفهمان بعضهما , يخططان لمستقبلهما , علاقة متوازنة قد تكون حلوة لغير عاشقي الحب في لحظات جنونه

الرجل الجدي والمرأة الدلو

عزم هذه المرأة وطموحها يغيظان هذا الرجل المتحفظ , قد تنشا علاقة بينهما ولكن تنتهي بأسرع مما يتوقعان إلا إذا أرادا إحداث تبديل في طبيعة شخصية كل منهما

الرجل الجدي والمرأة الحوت

المرأة الحوت بحاجة إلي هدوء رجل الجدي الذي قد ينفع كصديق أكثر منه كحبيب , فالصديق إذا نصح كان صادقا أما الحبيب فيجب إن يكون له أسلوب أخر والجدي ليس صاحب أسلوب غريب في الحب

شبكةعيونالإخبارية

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