اليونيسف: تجنيد عشرات الأطفال المختطفين في جنوب السودان لخط الجبهة

أعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، في جنوب السودان عن مخاوفه من ذهاب مئات الأطفال المختطفين من قرية في جنوب السودان “من الفصول الدراسية إلى خط الجبهة”، مطالبًا بالإفراج عنهم فورًا.

وذكرت اليونيسف، في بيان صحفي صدر في جوبا أنه تم تجنيد 89 طفلا ممن كانوا يستعدون لتقديم الامتحانات، قسرا في الشهر الماضي كجنود، إلا أنها تعتقد الآن أن عدد الأطفال قد يكون بالمئات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجنيد الذكور البالغين أيضا قسرا خلال المداهمات التي جرت يومي 15 و 16 فبراير. وذكر شهود عيان أيضا أنهم شاهدوا العديد من الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 12 عاما في معسكر تدريبي وهم يحملون البنادق بدون لبس الزي الرسمي، وفقا لليونيسف.

وقال ممثل اليونيسف في جنوب السودان، جوناثان فايتش، “إننا نخشى من أنهم ذاهبون من الفصول الدراسية إلى خط الجبهة”، وناشد زعيم ميليشيا الشلك، جونسون أولوني، السماح لهؤلاء الأطفال بالعودة فورا إلى مدارسهم وأسرهم.

كما حث السيد فايتش حكومة جنوب السودان على استخدام كل ما لديها من نفوذ لضمان الإفراج عن الأطفال. وقد بات واضحا من التقارير الواردة حتى الآن أن الأطفال ليسوا معا في مجموعة واحدة. وتقول اليونيسف، إنه يعتقد أن بعض الأطفال – بما في ذلك بعض الصبية الطلاب يسمح لهم بالعودة إلى قريتهم لتناول الطعام مع والديهم، وفي بعض الحالات سمح لبعض الأطفال بالذهاب إلى المدرسة، ثم أعادوا اختطافهم مرة أخرى في الليل.