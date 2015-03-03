صفات برج العقرب ( مواليد شهر 11 )

من تاريخ : 23 أكتوبر إلي تاريخ 22 : نوفمبر

لعنصر : ماء

أسعد أيامه : الثلاثاء والخميس

اللون المفضل : الأحمر الداكن والقرمزي

اسعد أحجاره الكريمة : الياقوت الأصفر والمرجان

اسعد أرقامه : 9

خصائصه : محارب , مدافع , مشاكس , ذكي , صريح ومتطرف في كل مواقفه

الرجل العقرب

رجل له قانونه الخاص وشرائعه الخاصة , يحلم بالتغيير , ثائر علي كل ما هو تقليدي وكلاسيكي , طموح إلي حد المجازفة في اغلب الأحيان

يمكن إن تصادف في حياتك رجلا كسولا , باردا غارقا في تأملاته , إلا إن هذا النوع يشكل النسبة القليلة من مواليد برج العقرب

الرجل العقرب محارب شجاع , لا يخاف ولا يتراجع إنما يتهور أحيانا ويكون الثمن غاليا

ذو شخصية فذة أو تكرهه أو تحبه وفي كلا الحالتين أنت مضطر للاعتراف انك أمام رجل ليس كسائر الرجال

يتفرد في اتخاذ قراراته ويدير إذنه الصماء لكل النصائح الموجهة إليه حتى من اقرب المقربين

هكذا هو صاحب موقف إنما بعناد , وكأنه ولد ليكون جاهزا للتحدي , للقتال , للهجوم حينا وللدفاع حينا أخر

يتطلع دائما إلي حيث النجاح , تغريه الشهرة وتتعبه , أما الهزيمة فتشعل فيه نارا ليس من السهل إخمادها أو رسم حدود لدائرة اشتعالها لأنها إذا اضطرمت أحرقت الأخضر واليابس

لا يطيق الغموض ويحاول جاهدا إن يسقط هذا القناع لتشرق شمس الوضوح ويتلذذ بطعم النجاح

في علاقاته مع أصدقائه وفي , صادق ومدافع عنهم , ثائر علي أعدائه لا يهادن ولا يسامح اجتماعيا لا يحاول إن يلبس قناعا ولا إن يستعير صفات ليست له بل يظهر كما هو , لا يرتاح لمعاشر أهل الثروات لأنه عفوي وغير متصنع أو متكلف

لا يرضي إن يبقي في عمل واحد لفترة طويلة فهذا يعتبره حدا لطموحاته وتطلعاته إلي تغيير دائم

الرجل العقرب عندما يحب , قد يظهر قوته في البداية وصعوبة الغرق في بحر المشاعر الرقيقة لكن إن دخلت أعماقه ستجدين عاشقا يجمع إلي الصلابة الرقة , والي القوة كل اللين والمحبة

العقرب المائي يعتبر الحب زورقا له وهو الربان , والعقرب إذا لم يعش قصة حب عاش في حلم الوصول إلي تحقيقها , وهذا لا يفاجئ فالجري في الحياة الاجتماعية والقوي في عمله هو أكثر الناس حاجة إلي الحب المجرد

الرجل العقرب له سحر خاص لا يقاوم وإياك إن تثيري غيرته فقد يعطيك درسا لن تنسيه , فالحب عنده عهد ووعد, إنما هو يحق له ببعض المغازلة إلا انه يكره فعلا الخيانة

العقرب الزوج يجهد للاستجابة لطلبات زوجته , لكنه لا يقبل منها امرأ أو حتى نصيحة وهذا لا يعني انه يحبها خاضعة فهو يميل إلي القوة حتى ولو لم يعترف بذلك

حازم مع أطفاله ومزعج مرات إلا انه يشكل عندهم المثال الأعلى في القوة والحضور واتخاذ القرارات

قد يكون العقرب الأب حنونا إلا إن مشاعره تبقي دفينة وهنا دور الأم في إفهام موقف الأب للأولاد

حضور وقوة , حزم وعاطفة متأججة , صعب التأقلم معه , جميل خلق توازن معه , إذا كنت قادرة فلك أكثر الرجال قوة وسحرا



المرأة العقرب

إذا التقيت بامرأة جمالها غامض وفيه سر يغريك فتأكد إن برجها العقرب

امرأة تعرف كيف تحفظ سرا , كيف تحافظ علي صداقاتها , لها عالمها الخاص مهما توسعت دائرة معارفها

تثير فضولك لمعرفة ما يدور في رأسها إلا انك لن تستطيع ذلك فهي قادرة علي الاحتفاظ بإسرارها , بتمنياتها , بأحلامها الدفينة

المرأة العقرب تكره الخداع والمراوغة والمسايرة علي حساب شخصيتها , تتهم مرات بأنها باردة ولكن برودتها غلاف يقيها حرارة شوق الآخرين إلي معرفتها

نظرة واحدة تسرق إعجاب متلقي النظرة , جميلة بغموض , ساخرة بتساؤل , سر قد لا تستطيع معرفته

هناك نوعان من نساء برج العقرب

النوع الأول وهو النسبة ألكبري غامض , له عالم خاص ومزاج خاص , عاشق بهدوء , حالم بواقعية , واضح في تحديد الأمور

النوع الثاني منفتح علي كل ما هو جديد , محب للاختلاط , ساع لمعرفة كل جديد , عاشق للأضواء والشهرة , ضاربا عرض الحائط بكل التقاليد و بطريقة غير مقنعة

المرأة العقرب إن أحبت فاض حبها وان كرهت تحول إلي انتقام وحقد مريعين , فأقصي الحب عندها مثله مثل أقصي الكرة

تختار أصدقائها بدقة كذلك كلامها وثيابها تركن إلي بيتها كما قطة قرب موقد النار في الشتاء , قادرة علي تسلق سلم النجاح لأنه تملك من الإرادة ما لا تملكه معظم النساء , كذلك هي قادرة علي تبؤ المراكز العالية تتحدي الرجال

المرأة العقرب تفرح إذا التقت بمن هو اقوي منها من الرجال ترضي بالخضوع له بكل فرح طفولتي لأنها تري فيه الفارس الذي استطاع إن يكون في عينيه ضوء يبهر كل الأضواء التي تتغني بها

عندما تتزوج تحب إن تبقي ملكة في بيتها وتتخلي عن عملها بكل طيبة خاطر إلا إذا جأت الظروف معاكسة , فتتحمل كل المصاعب بصمت يشبه صمت العظماء

قد تختلف مع زوجها داخل البيت إنما تدافع عنه خارج البيت وتظهره علي انه الرجل المثالي لأنها مؤمنة إن تقدير الناس لها من تقديرها لزوجها

نظامية في بيتها وتحترم المواعيد , لا تحب الضجيج والثرثارات الفارغة بل تحب أن تقتصر زياراتها لأصدقائها الحميمين والواجبات الاجتماعية

العقرب الأم حريصة علي تربية أطفالها بطريقة مثالية وقليلا ما تظهر لهم كل عاطفتها لكي لا يغرقوا في بحر العواطف , ولكن ينقصها معرفة التصرف معهم مما قد يخلق بعضا من الخلل وعلي الزوج مساندتها

امرأة ساحرة , متوقدة , مستقلة في قراراتها وخاضعة لزوج مميز , قد تكون هي المرأة التي تفتش عنها في هذا الزمن





علاقة الرجل العقرب مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل العقرب والمرأة الحمل

يدهشها في حضورها يجذبها إلي معرفته , أما هو فيعشق هذه المرأة ويعدد صفاتها أمام الآخرين , إنما إن تكون امرأته فهذا قرار صعب إلا إذا كان من المؤمنين بحقوق المرأة إلي ابعد حد كيف لا ؟ وهو القوي الذي سيرتضي بامرأة قد تكون اقدر منه

الرجل العقرب والمرأة الثور

قد لا يلتقيان وإذا التقيا فان هذه المرأة تحاول في سحرها إن تغري هذا الرجل الحاضر , قد تقدر إنما لفترة , فالحياة عنده عمل وحركة ولكن متى قرر الحب فانه سيحن إلي سحر هذه المرأة

الرجل العقرب والمرأة الجوزاء

قد تقف هذه المرأة بقوة بقرب هذا الرجل الطموح إنما قد تمله حين لا يعيرها أقصى اهتمامه فمساعدته لمرحلة معينة أمر ممكن عندها , إنما الاستمرار علي هذا الشكل فالممكن يصبح صعبا إذا لم نقل أكثر

الرجل العقرب والمرأة السرطان

العقرب المفتش عن لحظة راحة أو حلم فانه سيجد عند هذه المرأة الوقت الكافي للحلم وللراحة , إذا يجد عندها بعض ما يريد ولا اعرف إذا كان هذا يكفيه

الرجل العقرب والمرأة الأسد

علاقة متوازنة ولافتة ,الهم إذا لم يحاول احد الطرفين التغلب علي الأخر , إذ في المحاولة منافسة قد تؤدي إلي انفصال يضر بالطرفين

الرجل العقرب والمرأة العذراء

هذا الرجل قادر علي خلق أحاسيس جديدة عند هذه المرأة التي قد تشعر معه بميل إلي الرومانسية , وعطش إلي سماع كلام حلو , ولو كان فقط كلاما للكلام , والرجل العقرب يشعر مع هذه المرأة بلذة الاكتشاف

الرجل العقرب والمرأة الميزان

يسيطر علي مشاعرها , تعترف بسحره إنما لا ترتضيه دائما , يفرح لقدرته إنما فرحه مؤقت , إذا العلاقة بينهما محطة إنما غير مصيرية

الرجل العقرب والمرأة العقرب

يتحابان , يلتقيان وينجذبان إلي أراء بعضهما لكن قد يؤذيان بعضهما إذا ما أرادا الوقوف وجها لوجه

الرجل العقرب والمرأة القوس

قد تدفع صراحة هذه المرأة هذا الرجل إلي التراجع واعد للعشرة قبل الإقدام علي إقامة علاقة معها , القوسية ترتاح لصداقة العقرب أكثر من حبه , فثقته الدائمة بنفسه تزعجها

الرجل العقرب والمرأة الجدي

إذا كشف كل أوراقه هرب الجدي وإذا عرف كيف يتسلق السلم درجة درجة , سارع الجدي إلي التعرف إلي هذا الرجل , فالمرأة الجدي تسعي إلي الارتباط برجل نافذ إنما بهدوء

الرجل العقرب والمرأة الدلو

هدوء هذه المرأة ياسر هذا الرجل القوي فالهدوء مرات اقوي من القوة , والرجل العقرب إذا باح بشعوره الرقيق كسب قلب هذه المرأة الصعبة

الرجل العقرب والمرأة الحوت

وضوح العقرب قد يفاجئ الحوت الشاعري والسابح في أحلامه ولكن بالرغم من إن هذه المرأة حالمة إلا أنها تعرف كيف ترسم حدودا لأحلامها وإذا عرفها العقرب علي حقيقتها صار الاتفاق ممكنا

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads