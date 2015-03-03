واشنطن تنفي نقل سفارتها في اليمن إلى مدينة عدن

نفت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف اعتزام بلادها نقل سفارتها في اليمن إلى مدينة عدن.

غير أنها قالت إنه يتم حاليا بحث إمكانية نقل بعض العاملين بالسفارة الأمريكية في اليمن إلى دولة أخرى في المنطقة كما حدث في بعض الأماكن الأخرى.

وحول نقل بعض الدول العربية سفاراتهم الى عدن، قالت المسئولة الامريكية ان كل دولة تتخذ ما يخصها من قرار بشأن مكان تواجد ممثليها الدبلوماسيين كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة.

وأكدت هارف في تصريحات صحفية ان السفير الامريكي لدى اليمن التقى بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن حيث بحثا عددا من االقضايا السياسية والامنية المشتركة.

واوضحت ان السفير الامريكي سافر الى عدن لمقابلة الرئيس هادي مشيرة الى ان الرئيس هادي لايزال الرئيس الشرعي لليمن. وقالت ان الوضع في البلاد لايزال يتسم بالسيولة غير أنها وصفت اجتماع السفير الامريكي مع الرئيس هادي بالمهم.

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