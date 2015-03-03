أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

واشنطن تنفي نقل سفارتها في اليمن إلى مدينة عدن

Google+ Print
واشنطن تنفي نقل سفارتها في اليمن إلى مدينة عدن واشنطن تنفي نقل سفارتها في اليمن إلى مدينة عدن

نفت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف اعتزام بلادها نقل سفارتها في اليمن إلى مدينة عدن.

غير أنها قالت إنه يتم حاليا بحث إمكانية نقل بعض العاملين بالسفارة الأمريكية في اليمن إلى دولة أخرى في المنطقة كما حدث في بعض الأماكن الأخرى.

وحول نقل بعض الدول العربية سفاراتهم الى عدن، قالت المسئولة الامريكية ان كل دولة تتخذ ما يخصها من قرار بشأن مكان تواجد ممثليها الدبلوماسيين كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة.

وأكدت هارف في تصريحات صحفية ان السفير الامريكي لدى اليمن التقى بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن حيث بحثا عددا من االقضايا السياسية والامنية المشتركة.

واوضحت ان السفير الامريكي سافر الى عدن لمقابلة الرئيس هادي مشيرة الى ان الرئيس هادي لايزال الرئيس الشرعي لليمن. وقالت ان الوضع في البلاد لايزال يتسم بالسيولة غير أنها وصفت اجتماع السفير الامريكي مع الرئيس هادي بالمهم.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا