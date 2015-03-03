راكيتيتش: لويس إنريكي يعرف ما هو الأفضل

(إفي): أبرز النجم الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة الاتحاد بين لاعبي الفريق الكتالوني ودعمهم للمدير الفني لويس إنريكي، في الوقت الذي أعرب فيه عن رغبته في البقاء في النادي لأعوام طويلة.

وأكد راكيتيتش في مقابلة مع صحيفة (سبورتسكي نوفوستي) الرياضية الكرواتية "أود إذا شاء الرب البقاء في برشلونة لأعوام طويلة"، فيما أشارت الصحيفة إلى أن مستواه في تحسن مستمر مع البرسا.

وعزا لاعب الوسط نجاح الفريق إلى العلاقة الجيدة بين اللاعبين، مبديا ثقة كاملة في المدير الفني.

ويوضح: "نجاحنا يكمن في العمل الجماعي، الكل يعملون من أجل الفرد والفرد يعمل من أجل الكل"، فيما قال عن مديره الفني "إنه القائد ويعرف ما هو الأفضل. كلنا نؤمن به".

ولم يقدم ردا صريحا على ما إذا كانت مرحلة تأقلمه في النادي قد اكتملت، بعد ثمانية أشهر من ارتدائه القميص الكتالوني، لكنه أكد أنها لم تكن مهمة صعبة.

وقال: "في الواقع، الاعتياد على برشلونة أمر بسيط. النادي لديه نفس الخط والأفكار منذ سنوات، ولا توجد بدائل كثيرة. عليك أن تعرف إذا كنت قادرا على التأقلم أم لا. أنا قررت أنني أريد ذلك من كل قلبي، وأن أسير في ذلك الطريق، إنني مقتنع بأنني يمكنني تقديم المزيد واللعب بمهارة أكبر".

وعزا نجاحه إلى عائلته: "أدين بكل شيء لأسرتي، زوجتي وابنتي. أقول ذلك دوما: من لديه نظام وسلام وحب في بيته يكون قادرا على إظهار قوة أكبر في العمل".

وفيما يتعلق باحتمالية أن يخلف زميله ليونيل ميسي في تنفيذ ركلات الجزاء، بعد أن أهدرها الأرجنتيني أكثر من مرة مؤخرا، أبدى راكيتيتش اقتناعه بأن التوفيق سيحالف الأرجنتيني مجددا.

وقال: "إنني مستعد دوما لتحمل المسئولية.. لكن ميسي سجل أهدافا كثيرة ونعتقد أنه سيعود لفعل ذلك".

وأبدى راكيتيتش سعادته الكبيرة بشفاء مواطنه لوكا مودريتش من الإصابة، لكنه يرى برشلونة قادرا على التفوق على غريمه التاريخي.

وقال: "اليوم هم متقدمون، لكن الطريق طويل. نؤمن بأنفسنا، ولا حاجة للتفكير في الريال. نؤمن بأن كل شيء ممكن".