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بوسكتس: فارق النقطتين مع الريال لا يغير شيئا

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بوسكتس: فارق النقطتين مع الريال لا يغير شيئا بوسكتس: فارق النقطتين مع الريال لا يغير شيئا

(إفي): أكد لاعب وسط برشلونة سرجيو بوسكتس أن تعادل ريال مدريد مع فياريال 1-1 "لا يغير شيئا" في هدف البرسا "بالفوز في كافة المباريات" المتبقية له من أجل الفوز بالدوري الإسباني.

وكشف بوسكتس أنه لم يشاهد مباراة الريال وفياريال يوم الأحد، رغم أن الأخير سيواجه برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك، وذلك خلال مؤتمر صحفي لتقييم أداء البلاوجرانا.

واعتبر اللاعب أن الفريق الكتالوني عاد للاعتماد على نفسه مجددا للفوز بالدوري قائلا "ليس ثمة تغيير، يجب أن نفوز في كل اللقاءات وننظر لكل مباراة على حدة. أصبح الفارق نقطتين، لكننا نعتمد على أنفسنا ولا بديل سوى الفوز".

وفضل لاعب الوسط التركيز على مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك أمام فياريال التي اعترف بأن الفريق الكتالوني يخوضها "بأفضلية نسبية" بعد الفوز في مباراة الذهاب 3-1 ، إلا أنه عاد وشدد على خطورة الفريق الذي يدربه مارسلينو جارسيا تورال.

وأوضح "ستكون مواجهة صعبة لأنها توصل إلى النهائي. ننطلق ببعض الأفضلية وهم سيخوضون اللقاء بدافع التسجيل. نتمنى أن يصب هذا في مصلحتنا".

جدير بالذكر أن الفارق بين البرسا والريال أصبح نقطتين فحسب، لكن ريال مدريد لا يزال في الصدارة بـ61 نقطة ويلاحقه برشلونة بـ59 نقطة، فيما يبتعد عنهما أتليتكو في المركز الثالث وله 54 نقطة، وخلفهم فالنسيا في المركز الرابع بـ53 نقطة.

كما يخوض الفريق الكتالوني الأربعاء المقبل مباراة الإياب أمام فياريال على ملعب الأخير المادريجال، وكان قد فاز على أرضه ملعب كامب نو 3-1 ، ومن المنتظر أن يلاقي إسبانيول أو أثلتيك بلباو في النهائي ولكل منهما فرص متساوية نظرا لتعادلهما في مباراة الإياب 1-1.

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