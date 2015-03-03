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الاتحاد الأوروبي يحقق في أحداث مباراة فينورد وروما بالدوري الأوروبي

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الاتحاد الأوروبي يحقق في أحداث مباراة فينورد وروما بالدوري الأوروبي الاتحاد الأوروبي يحقق في أحداث مباراة فينورد وروما بالدوري الأوروبي

(إفي): فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) يوم الاثنين تحقيقا تأديبيا بخصوص مباراة فينورد وروما باياب دور الـ32 بدوري أوروبا والتي شهدت بعض الأحداث العنصرية.

وأكد (ويفا) أن لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط ستحقق في إذا ما كان فينورد أخل باللائحة المتعلقة بالتصرفات العنصرية (المادة 14) واطلاق الألعاب النارية والأغراض (المادة 16) بجانب سوء التنظيم (ق38).

وبالنسبة لروما سيدرس (ويفا) نزول الفريق متأخرا للملعب (المادة 11) واستفزاز اللاعب الصربي لياييتش أديم للمشجعين (المادة 15).

وستناقش اللجنة الشئون المتعلقة بروما في الرابع من الشهر المقبل وفينورد بعدها بـ15 يوما.

وقبل استراحة المباراة أطلقت لعبة على شكل موزة قابلة للنفخ بجانب مكان لعب الضربة الركنية بجانب لاعب روما، الإيفواري جيرفينيو.

وشهدت المباراة إطلاق ألعاب نارية وأغراض على أرض الملعب بعد قرار من حكم المباراة لتتوقف لمدة 25 دقيقة.

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