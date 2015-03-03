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القبض على آدم جونسون مهاجم ساندرلاند بتهمة إقامة علاقة مع قاصر

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القبض على آدم جونسون مهاجم ساندرلاند بتهمة إقامة علاقة مع قاصر القبض على آدم جونسون مهاجم ساندرلاند بتهمة إقامة علاقة مع قاصر

(إفي): ألقت الشرطة البريطانية يوم الاثنين القبض على مهاجم سندرلاند الإنجليزي آدم جونسون (27 عاما) بتهمة إقامة علاقات جنسية مع فتاة قاصر عمرها 15 عاما.

وأعلنت شرطة درم بشمال شرق انجلترا في بيان أن "رجلا عمره 27 عاما اعتقل الاثنين للاشتباه في إقامته علاقات جنسية مع فتاة عمرها أقل من 16 عاما".

وأكدت قوات الأمن بعدها لجريدة (ذا صن) الإنجليزية أن الشخص هو اللاعب حيث "يحتجز حاليا لدى الشرطة ويجري التحقيق معه".

ووفقا للصحيفة فإن أربع سيارات شرطة تواجدت أمام قصر اللاعب في درم وألقت القبض عليه بعد تفتيش منزله.

وقال شاهد للجريدة أن عملية القاء القبض على اللاعب كانت حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن جونسون سبق له اللعب في ميدلسبره ومانشستر سيتي الذي انتقل منه إلى سندرلاند في 2012 مقابل عشرة ملايين إسترليني حيث سجل للأخير 12 هدفا.

يذكر أن اللاعب، وهو من مواليد سندرلاند، لعب مرتين مع الإنجليزي.

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فيديو اليوم السابع

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