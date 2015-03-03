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الجيش الأمريكي: 9 ضربات جوية جديدة في سوريا والعراق ضد متشددي داعش

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الجيش الأمريكي: 9 ضربات جوية جديدة في سوريا والعراق ضد متشددي داعش الجيش الأمريكي: 9 ضربات جوية جديدة في سوريا والعراق ضد متشددي داعش

قال الجيش الامريكي إن الولايات المتحدة وشركاءها في الائتلاف نفذوا أربع ضربات جوية ضد متشددي تنظيم داعش في سوريا وخمس ضربات في العراق يومي الأحد والإثنين.

وفي بيان أصدرته الاثنين قالت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات الجوية ان احدى الضربات الجوية قرب دير الزور في سوريا أصابت مركزا لتجميع النفط الخام. وشنت الضربات الأخرى قرب كوباني وأصابت أهدافًا من بينها وحدة تكتيكية.

وفي العراق أصابت ضربات جوية قرب بلدات الاسد وباجي وكركوك وحدات تكتيكية ونقاط تفتيش ومواقع قتالية وزوارق ومركبات. ووفقا للبيان دمر موقع قتالي لتنظيم الدولة الاسلامية قرب الموصل بينما اصيب مجمع قرب بلدة رواح.

رويترز

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