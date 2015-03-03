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كيري يدعو الأطراف المتنازعة في جنوب السودان إلى التوصل لاتفاق

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كيري يدعو الأطراف المتنازعة في جنوب السودان إلى التوصل لاتفاق كيري يدعو الأطراف المتنازعة في جنوب السودان إلى التوصل لاتفاق

جون كيرى

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأطراف المتنازعة في جنوب السودان إلى ضرورة انتهاز فرصة الجولة الأخيرة للمفاوضات من اجل تحقيق سلام دائم.

وقال كيري في بيان اصدرته الخارجية الامريكية ان على قادة جنوب السودان وضع مصالح الشعب فوق مصالحهم في الوقت الذي يجب انهاء اعمال العنف.

وأضاف كيري أن الشرعية ليست امرا مسلًم به لأي حكومة وإنما الشعب هو الذي يمنح الشرعية وأن القيادة الحاسمة فقط تستطيع دعم تلك الشرعية من أجل حماية وخدمة كافة المواطنين.

واتهم كيري الرئيس سيلفا كير ونائبه ريك مشار بالاخفاق في عمل تنازلات على الرغم من تعهدهما كثيرا بالتفاوض للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية في اطار عملية الايجاد.

وقال كيري في البيان ان الاطراف في جنوب السودان امامها حتى الخامس من مارس الحالي للتوصل الى اتفاق يضمن البدء في اجراء اصلاحات انتقالية ومحاسبة هؤلاء المسئولين عن انتهاك حقوق الانسان.

وهدد كيري بان الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الدوليين والاقليميين ستعمل على اتخاذ خطوات حاسمة ضد هؤلاء الذين لا يبدون استعدادا لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق السلام.

وقال “يستطيع القادة اختيار اٍما بذل قصارى جهدهم لتحقيق السلام او الانسياق بكل سهولة نحو كابوس الحرب.” وحث قادة البلاد على اختيار السلام لصالح الشعب في جنوب السودان.
> أ ش أ

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