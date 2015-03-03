"صحة الإسكندرية": 25 وحدة إسعاف على الشواطئ الصيف المقبل

قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية سوف تنظم وحدات طبية مصغرة ثابتة ومتحركة على شواطئ الإسكندرية فى موسم الصيف المقبل لعلاج أى حادث طارئ للمصطافين، حيث يبلغ عدد تلك الوحدات المقرر إنشاؤها 25 وحدة طبية، بالإضافة إلى الاهتمام بفئة الصيادين كفئة تم تهميشها طويلا ولا تقع تحت مظلة التأمين الصحى، حيث سيتم إجراء الكشف المبكر دورى لهم عن الأمراض المتوطنة وأمراض الوباء الكبدى وسيتم تقديم تكافل صحى لهم كل على قوة المستشفى التى يتبعها من خلال محل سكنة.

وأشار "حجازى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن محافظة الإسكندرية هى العاصمة الثانية، لكنها ستكون فى مجال الخدمات الصحية رقم 1 فى مصر، موضحا أن المديرية ستعمل فى الفترة المقبلة تحت شعار "مصر تستحق والإسكندرية تستحق" لتطوير المنظومة الطبية.