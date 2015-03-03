دراسة غريبة.. علاج الميكروب الحلزونى يؤدى للإصابة بالسمنة

يعتبر الأطباء أن جرثومة المعدة المعروفة باسم الميكروب الحلزونى أحد العوامل الرئيسية فى الإصابة بقرحة المعدة والإثنى عشر، لكن تقرير أمريكى جديد نشره موقع SMNweekly الأمريكى، يشير إلى أن التخلص من جرثومة المعدة من الممكن أن يرتبط بزيادة الوزن وحتى البدانة.

الميكروب الحلزونى أحد الميكروبات الطبيعية فى جسم الإنسان

>أشار الباحثون فى جامعة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تزايد معدلات البدانة فى العالم الغربى يرتبط بزيادة استراتيجيات التخلص من الميكروب الحلزونى، والذى يعد أحد البكتيريا الطبيعية فى القناة الهضمية، ويقول الأطباء إنه يوجد فى 50% من البشر، لكن تظهر أعراض القرحة المعدية فى 20% فقط منهم.

بكتيريا القناة الهضمية تؤثر على الوزن

>يؤكد التقرير، أن الاضطراب فى مكونات مليارات البكتيريا التى تعيش فى الجهاز الهضمى، من الممكن أن يؤثر على تنظيم مستويات السكر فى الدم، وتكوين الدهون فى الجسم، والشعور بالجوع والشبع، وقام التقرير على دراسة أجراها بروفيسور مارتن بليزر الأستاذ بالجامعة على الفئران، وأظهرت أن إعطاء الفئران جرعات منخفضة من المضادات الحيوية تزيد كمية الدهون فى الجسم بمقدار 15% مقارنة بعدم تناول المضادات الحيوية من الأساس.

ويعمل الباحثون الآن على اكتشاف النمط الصحى لبكتيريا الجهاز الهضمى بما فيها الميكروب الحلزونى، وذلك لاكتشاف كيفية الحفاظ على الوزن بالحفاظ على توازن البكتيريا.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالىhealth@youm7.com

التوتر والضغط النفسى يسببان قرحة المعدة