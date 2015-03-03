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"محلب" و5 وزراء يفتتحون مؤتمر الصناعة بجامعة المنصورة السبت

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"محلب" و5 وزراء يفتتحون مؤتمر الصناعة بجامعة المنصورة السبت "محلب" و5 وزراء يفتتحون مؤتمر الصناعة بجامعة المنصورة السبت
أعلن الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، سيفتتح مؤتمر الجامعة والصناعة الذى تنظمه جامعة المنصورة فى الفترة من 7-9 مارس 2015 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويرافقه وزير التعليم العالى والصناعة والزراعة والإنتاج الحربى والبحث العلمى والأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأشار القناوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الاثنين 2 مارس، إلى أن أهمية المؤتمر فى إطار الدور الذى تقوم به جامعة المنصورة فى نقل العلوم وتطبيقاتها من الجامعة إلى المؤسسات الاقتصادية مع تعظيم دور الخبرة والإرشاد لإيجاد دور مشترك بين الباحثين والعلماء ورجال الصناعة ومنظمات الأعمال.

تشمل محاور المؤتمر مناقشة نقل وتسويق التكنولوجيا، المجال الطبى وطب الأسنان والتصنيع الدوائى، الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية، تقنيات معالجة المياه والصرف الصحى، تكنولوجيا التصنيع الغذائى وتنمية الثروة البيطرية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبحاث الطلاب المشاركة.

بالصور.. رئيس الحكومة و5 وزراء يتفقدون الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. يزور ميدان السلام والنصب التذكارى والمستشفى الدولى ويفتتح المركز الإقليمى للإسعاف.. "محلب": مصممون على البناء
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