السبت.. "روتارى الإسكندرية" يستضيف إبراهيم عيسى للحديث عن الأوضاع الراهنة

ينظم نادى روتارى الإسكندرية برئاسة ريهام أبو الليل، ندوة للإعلامى الكبير إبراهيم عيسى، مساء السبت المقبل، بأحد فنادق الإسكندرية، للحديث عن الأوضاع الراهنة وتعقيدتها.

وكان نادى روتارى برئاسة مؤسسة النادى ميان رسلان ورئيس النادى الدكتورة حنان أبو العزم جويفل، قد نظم قافلة طبية السبت الماضى، بمدرسة الكمال شارع المعز بحى الحسين.

وقالت الدكتورة حنان جويفل، فى تصريحات سابقة لها، إن القافلة تهدف إلى تقديم عدد من الخدمات والفحوصات الطبية المجانية لأكبر عدد من أهالى حى الحسين، والمتوقع عددهم من 250: 400 شخص، وقد تطوع الجميع بالمشاركة مجانا سواء الأطباء أو فريق العمل، وسيتم تقديم الفحوصات الضرورية مجانا مثل عمل الماموجرام مجانا للحالات التى تحتاج إليه.

السبت المقبل.. قافلة طبية لنادى روتارى فى حى الحسين بالمجان