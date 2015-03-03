محافظ بنى سويف: دورة تدريبية بالمجان لـ4 أسابيع على مهن التشييد والبناء

أكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، أنه سيتم عقد دورة تدريبية لمدة أربعة أسابيع للشباب حول مهن التشييد والبناء ضمن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى من أجل التشغيل فى شركات المقاولات العاملة بالمحافظة بمركز تدريب بنى سويف التابع لجهاز التدريب الإنتاجى التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق.

وأشار سليم خلال تصريحات صحفية إلى أهمية التدريب المهنى نظرا لتأثيره المباشر على التشغيل والدفع بعجلة النمو الاقتصادى من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للعامل السويفى وخلق فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تطوير مهاراتهم ليتمكنوا من دخول سوق العمل بخبرات وتدريب على أعلى مستوى ليساهموا فى صنع مستقبل أفضل.

وأضاف سليم أن الدورة التدريبية ستستمر لمدة 4 أسابيع (20 يوما تدريب) دون أن يتحمل المتدرب أية تكاليف حيث يشترط أن يكون سن المتدرب من 18 سنة إلى 35 سنة فقط مع ضرورة إجادته للقراءة والكتابة.